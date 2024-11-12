Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ.G'yi adreslerinde yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #fetö #Fetö operasyonu
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