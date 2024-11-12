Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:56

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:56

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ.G'yi adreslerinde yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.