Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:56

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ.G'yi adreslerinde yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #fetö #Fetö operasyonu

İlgili Haberler

Kırıkkale’de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale’de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
İstanbul’da 'FETÖ' gözaltıları: 8 kişi yakalandı

İstanbul’da 'FETÖ' gözaltıları: 8 kişi yakalandı
FETÖ üyesi eski astsubay Kırıkkale'de yakalandı

FETÖ üyesi eski astsubay Kırıkkale'de yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler