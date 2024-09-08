Age Hareide: 'Türkiye maçı zor geçecek'
İzlanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Age Hareide, deplasmanda Türkiye ile oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçına dair konuştu. Hareide, "Türkiye'de her maçın hem çok güzel, hem keyifli, hem coşkulu ve gerçekten zor geçeceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide, eksik oyuncuları bulunmadığını belirterek "Yarın için hazırız" dedi.
Hareide, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımların Dünya Kupası'na gitmek için Uluslar Ligi'ni hedef olarak gördüğüne dikkati çekti.
Uluslar Ligi'nden Dünya Kupası'na gitmeye "şans" olarak gördüğünü ifade eden Age Hareide, "Bizim de grubumuzda ve ileriki dönemlerde güçlü rakiplerimiz var. Türkiye'de bu güçlü rakiplerden biri" diye konuştu.
Hareide, Karadağ maçından sonra 1 günlerinin yolculukla geçtiğini anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sadece bir antrenman yapabildik ve oyuncularım için zorlu olacak ama hepsinin bu durumun üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Kısa zaman olmasına rağmen ilk maçta sakatlık olmadı, iyi planlama yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda önemli olan beraber olmamız, çalışmamız. Oyuncuların kulüp takımlarından milli takıma geçiş adaptasyonlarının kısa olması gerekiyor ve bu yolda da iyi gittiğimizi düşünüyorum. Enerjimizi tasarruflu harcamamız için de her zaman taktiksel planın ön planda olması gerekiyor. Oyuncuların da bunu yapabileceğini ve bu potansiyelde olduklarını biliyoruz."
"SAYGI DUYUYORUZ"
Uzun yolculuğu "bahane" görmediklerini vurgulayan Hareide, İzlanda'nın A Milli Futbol Takımı'na karşı istatiksel üstünlüğünün hatırlatılması üzerine de "Gerçekten Türk Milli Takımı'na saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin gerçekten yüksek bir beklentisi var" ifadesini kullanan Hareide, şöyle devam etti:
"Taraftarlarının coşkusundan kaynaklanan tabii ki. Türk Milli Takımı'nın yüksek standardından kaynaklanan bir beklentisi var. Türkiye'de her maçın hem çok güzel, hem keyifli, hem coşkulu ve gerçekten zor geçeceğini biliyoruz."
Ofansif olarak güçlü isimlere sahip olduğunu kaydeden Hareide, çift hücum oyuncusuyla maça çıkabileceklerini sözlerine ekledi.
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