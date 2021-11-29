Ağır sakatlık yaşayan Neymar, hastanelik oldu
Sahayı sedye, stadı koltuk değneğiyle terk eden Brezilyalı yıldızın sakatlığının uzun süreceği öğrenildi.
Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain (PSG), ST. Etienne'yi 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda 3-1 yendi.
Neymar rakibinin kasıtlı hareketi nedeniyle ağır bir sakatlık yaşadı.
Ev sahibi ekip, 23. dakikada Denis Bouanga'nın golüyle 1-0 öne geçti.
45. dakikada St. Etienne'de Timothee Kolodziejczak rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Pozisyonun devamında Messi'nin kullandığı serbest atışta Marquinho kafayla topu ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.
Sergio Ramos'un ilk kez PSG forması giydiği maçta konuk ekip 79. dakikada 2-1 öne geçti. Messi'nin asistini Angel Di Maria, gole çevirdi. Golün ardından gelişen atakta Neymar, sakatlandı ve gözyaşları içerisinde sedyeyle kenara gitti. Neymar maç sonunda da koltuk değnekleri ile stadı terk etti. Hastaneye kaldırılan Neymar bir süre forma giyemeyecek. PSG yönetimi yaptığı açıklamada, Neymar'ın ayağının ırılmış olma ihtimalinin de bulunduğunu bildirdi.
Maçın skorunu ilan eden gol ise 90+1'de geldi. Messi'nin Marquinho'ya asistinde PSG üçüncü golünü buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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