Agüero, yakın arkadaşı Lionel Messi hakkında konuştu
Bu sezon Barcelona'ya transfer olan Agüero, yakın arkadaşı Lionel Messi ve transferi hakkında açıklamalar yaptı. Agüero, Messi'yi hiç iyi görmediğini söyledi.
10 sezon boyunca İngiliz ekibi Manchester City'de kariyerini sürdüren ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşme yenilenmemesi sebebiyle serbest kalan Arjantinli Sergie Agüero Barcelona ile anlaşmıştı.
Agüero'nun Barcelona seçimiyle birlikte yakın arkadaşı Lionel Messi ile birlikte forma giyme şansı yakalamıştı. Sonradan yaşanan ekonomik anlaşmazlıklarla birlikte Barcelona ile anlaşmaya varamayan Messi takımdan ayrıldı ve PSG'ye imza attı.
El Pais'ten Juan I. Irıgoyen ile gerçekleştirdiği röportajda Lionel Messi, Twitch ve E-spor hakkında açıklamalar yaptı.
Barcelona'ya transferini anlatan Agüero, pişman olmadığını vurguladı.
Agüero, "Leo ile oynamak ve iyi bir takım kurulacağı beklentisiyle geldim. Kulüp bunu yapmaya çalıştı. Beni aradıklarında kazanacağım para umrumda değil. Mümkün olduğunca takıma yardım edeceğim diye düşündüm." dedi.
Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılışı hakkında da konuşan Arjantinli futbolcu, Messi'nin takımdan ayrılışını öğrendiğinde inanamadığını söylerken sözlerine şöyle devam etti:
"O cumartesi onu evinde ziyarete gittim. Onu iyi göremediğim için olanları ona unutturmaya çalıştım. Yarı yolda kaldığını ve dikkatini dağıtmaya çalıştığını gördüm. Ona E-spor takımımdan ve yaptığımız şeylerden bahsettim."
Agüero bu sezon sakatlığı nedeniyle şu ana kadar Barcelona formasıyla henüz resmi bir maçta görev yapamadı.
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