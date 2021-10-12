Diego Simeone, Messi ile transfer sezonunda ilgilendiğini açıkladı
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yaz transfer sezonunda Messi ile ilgilendiğini itiraf etti.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yaz transfer sezonunda Barcelona'nın Messi ile kontrat yenilemeyeceğinin belli olmasının ardından kendisiyle ilgilendiğini itiraf etti.
İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Messi'nin yakın arkadaşı olan Suarez aracılığıyla Messi'ye ulaşmaya çalıştığını belirten Arjantinli teknik adam: "Messi'yi kendim aramadım ama Suarez'den bunu istedim. Messi'ye, Atletico'ya ufak bile olsa transfer olma ihtimalinin olup olmadığını sormasını istedim. Fakat sonrasındaki üç saatte PSG, Messi ile resmen anlaştı." dedi.
Messi'nin doğru bir yerde olup olmadığı ile ilgili soruya yanıt veren deneyimli teknik direktör, "Messi, her zaman kazanmak isteyen bir takımda olmalı. Kazanmayı bilen bir takımda olmalı" ifadelerini kullandı.
Diego Simeone, 10 sezondur Atletico Madrid'in teknik direktörlüğüne yapıyor. Simeone, bu 10 senede 2 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupa kazandı.
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