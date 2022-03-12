Başakşehir-Antalyaspor karşılaşması ertelendi

Antalyaspor Kulübü, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a ulaşamadığını duyurmuştu. TFF, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Başakşehir-Antalyaspor karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 23:20
Başakşehir-Antalyaspor karşılaşması ertelendi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçının elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın, ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

Müsabaka, 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.



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