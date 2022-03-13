Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Mart 2022 Pazar, 08:37

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçı, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan ve hanesine 10 puan yazdıran Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

MUHTEMEL 11'LER:

Alanyaspor: Marafona, Milunovic, Awaziem, Mevlja, Novais, Fer, Tayfur, Borja, Efecan, Efkan, Oğuz

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Sosa, Crespo, Arda, Rossi, Pelkas, Berisha