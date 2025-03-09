Ahmed Kutucu'dan Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Ahmed Kutucu sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Ahmed Kutucu'dan Galatasaray'a kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 22:45

Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Alanyaspor ile oynanan maçta cezalı duruma düştü.

Mücadelenin son anlarında Victor Osimhen yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki futbolcu, uzatma dakikalarında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Galatasaray, ligde gelecek hafta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ahmed Kutucu, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.


Etiketler: #Ahmed Kutucu #galatasaray #Sarı kart

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