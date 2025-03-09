Ahmed Kutucu'dan Galatasaray'a kötü haber!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 22:45

Güncelleme: 09.03.2025 - 22:45

Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Alanyaspor ile oynanan maçta cezalı duruma düştü.

Mücadelenin son anlarında Victor Osimhen yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki futbolcu, uzatma dakikalarında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Galatasaray, ligde gelecek hafta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ahmed Kutucu, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.