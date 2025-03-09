Galatasaray'dan müthiş geri dönüş: Alanyaspor 1-2 Galatasaray

Yayınlanma: 09.03.2025 - 19:39

Güncelleme: 09.03.2025 - 22:31

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Alanyaspor, 23. dakikada Tonny Vilhena'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray, Alanyaspor karşısında ikinci yarıda geri döndü. Sarı-kırmızılılara Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada kendi kalesine Fidan Aliti ve 62. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'da yedek kaleci Günay Güvenç, devre arası hakem Yasin Kol'a itirazlarının ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 68 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.

4 MAÇ SONRA GALİBİYET

Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte resmi maçlarda dört maç sonra kazandı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçından önce; AZ Alkmaar, Fenerbahçe, Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

1-Galatasaray: 68 puan, 26 maç

2-Fenerbahçe: 61 puan, 25 maç

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Fatih, Vilhena, Makouta, Cordova, Sporar

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen

Karşılaşmadan önemli anlar | Alanyaspor 1-2 Galatasaray

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

89' Galatasaray'da Gabriel Sara ve Victor Osimhen yerine Ahmed Kutucu ve Kerem Demirbay oyunda.

85' Galatasaray'ın çıktığı kontra atakta Sara'nın ara pasında topla buluşan Osimhen, kaleciyi de çalımladı fakat topu boş kaleye gönderemedi!

84' Alanyaspor'da Fatih Aksoy ve Sporar yerine Arda Usluoğlu ve Nicolas Janvier oyunda.

83' Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi!

82' SARI KART | Yunus'un savunma arkasına attığı ara pasında Nuno Lima, Barış Alper'e arkadan müdahale etti ve sarı kart gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

79' Galatasaray'da Alvaro Morata yerine Kaan Ayhan oyunda.

78' Ui-Jo Hwang'ın Sallai'ye yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

77' Osimhen'in indirdiği topta sol çaprazda topla buluşan Barış Alper'in sol ayağıyla vurduğu şut, uzak köşeden auta çıktı.

76' Aliti'nin sol kanattan yaptığı ortada demarke pozisyonda bulunan Sporar, topa kafayla dokunamadı ve top auta gitti.

76' Alvaro Morata'nın Makouta'ya müdahalesi faul. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

74' SARI KART | Alvaro Morata ile Fidan Aliti tartışmalar sebebiyle sarı kart gördü.

72' Galatasaray'da Evren Eren Elmalı yerine Roland Sallai oyunda.

71' Alanyaspor'da Cordova yerine Ui-Jo Hwang oyunda.

62' Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortada Victor Osimhen arka direkte topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu!

62' GOL | Osimhen'in golü ile Galatasaray öne geçiyor.

60' SARI KART | Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu sarı kart gördü.

57' SARI KART | Galatasaray'da hakeme itirazlarda bulunan Muslera sarı kart gördü.

52' SARI KART | Eren Elmalı'nın Cordova'ya yaptığı müdahale faul. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak. Eren Elmalı pozisyonun ardından sarı kart gördü.

52' Sağ kanatta topla buluşan Florent Hadergjonaj, Barış Alper'e çalım attı ve kaleyi uzaktan yokladı. Top üstten auta çıktı.

51' Barış Alper, sol kanatta topla buluştu ve içeri sokularak şutunu çekti. Ertuğrul, sektirdiği topa ayağıyla müdahale etti ve Aliti'ye çarpan top ağlara gitti!

51' GOL | Aliti'nin kendi kalesine attığı gol ile Galatasaray beraberliği yakaladı.

46' Galatasaray'da Mario Lemina yerine Yunus Akgün oyunda.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' KIRMIZI KART | Galatasaray'da devre arası soyunma odasına girilirken Günay Güvenç kırmızı kart gördü!

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Galatasaray'da Lemina sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

40' Rakip yarı alanda baskısını artıran Galatasaray'da Sara'nın ceza sahası dışından vurduğu şut kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

39' Frankowski'nin kendi yarı alanında kaptırdığı top sonucu topu kapan Yusuf Özdemir'in ceza sahası dışından topu üstten auta gitti.

31' Alanyaspor kontra atağında Torreira araya girdi ve tehlikeyi önledi.

29' Torreira'nın ara pasında topla buluşan Barış Alper, ortayı yaptı. Topa gelişe vuran Sara'nın şutu takım arkadaşına çarpıp auta gitti.

28' Fidan Aliti'nin sol kanattan yaptığı ortada topa yükselen Cordova, Abdülkerim'e faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

26' Alanyaspor kontra atağında Barış Alper, Cordova'ya kayarak müdahale etti ve sarı kart gördü.

24' Yusuf Özdemir, sol kanatta buluştuğu topta arka direğe ortasını yaptı. Topu son çizgide tutan Florent Hadergjonaj yayda bulunan Vihena'ya gönderdi. Vilhena'nın sert şutunda top ağlara gitti!

23' GOL | Vilhena, Alanyaspor'u öne geçiren golü kaydetti.

11' Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada Cordova'nın kafa vuruşu, kaleci Muslera'da kaldı.

7' Sol kanatta topla buluşan Barış Alper, arka direğe doğru ortayı yaptı. Osimhen, topu kafayla Sara'ya indirdi. Sara, topu müsait pozisyondaki Frankowski'ye çıkarttı, Frankowski'nin sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı!

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.