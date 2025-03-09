Galatasaray'da ayrılacak ilk isim belli oldu!
Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk ismin Dries Mertens olduğu iddia edildi.
Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk isim netleşmeye başladı.
Fransız basını, Galatasaray'a veda edecek ilk ismi duyurdu.
Footmercato'da yer alan habere göre Dries Mertens, birkaç yıl önceki kondisyona sahip olmadığını kabullendi ve futbolu bırakmayı ciddi olarak düşündüğünü Okan Buruk'a iletti.
Haberde Mertens'in her idmandan sonra giderek artan ağrıları nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi.
Yine haberde Mertens'in yeşil sahalara veda ettikten sonra da futbol dünyasının içinde kalacağı, Okan Buruk'un ise Belçikalı yıldızı teknik kadrosuna katmak istediği vurgulandı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 2556 dakika sahada kalan Mertens, 5 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Dries Mertens #galatasaray #ayrılık
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