Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı
Süper Lig ekibi Trabzonspor, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Koronavirüs salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor.
Trabzonspor Kulübü, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 3, 2022
Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. pic.twitter.com/037I37mRkR
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe Beko zorlu Milano deplasmanında
- Müjdat Gezen: “Bu memleketi ve insanını ‘seviyorum’”
- Bekir Dadır: “Bize hayret edecek bir şey bırakmadılar!”
- 55 yılda 55 şiir!
- “Şairin yeri insanın ve gerçeğin yanıdır!”
- Hasan Akarsu ile yazının ara sokaklarında…
- Okumanın, yazmanın, üretmenin şairi!
- Judo Milli Takımı Paris'e gidiyor
- Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
- 'Tövbe oy vermem' dedi, isyan etti