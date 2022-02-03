Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı

03 Şubat 2022 Perşembe, 18:25

Koronavirüs salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor.

Trabzonspor Kulübü, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.