Ahmet Ağaoğlu'ndan Edinson Cavani açıklaması
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde adı geçen Uruguaylı golcü Edinson Cavani için gelen soruya cevap verdi. Ağaoğlu, Cavani'nin yüksek fiyatına dikkat çekti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, katıldığı bir nikah töreninde Edinson Cavani ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.
Yerel gazete 61 Saat'in haberine göre, nikah töreninde, küçük yaşta bir taraftar Ağaoğlu'nun yanına yaklaşarak, "Transferler nasıl gidiyor başkanım? Bazı topçuları almıyormuşsun, neden almıyorsun? Cavani meselesi ne oldu?" sorusunu yöneltti.
Ahmet Ağaoğlu ise, bu soru karşısında "Çok para istedi o paralara olmaz almıyoruz. Burada sana net söylüyorum almıyoruz" ifadelerini kullandı.
GEÇEN SEZON DÜZENLİ OYNAYAMADI
Son olarak İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Edinson Cavani, 2021-22 sezonunu 20 maçta 2 gol 2 asistle tamamladı. Cavani, 2020-21 sezonunda ise 39 maçta 17 gol 5 asist üretti.
FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI
Daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Cavani, Fransa'da Paris Saint Germain, İtalya'da Napoli ve Palermo, ülkesi Uruguay'da da Danubio'da oynadı.
5 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE YILLIK MALİYET
İtalya ve Uruguay vatandaşlığı bulunan oyuncu, United'a Cristiano Ronaldo'nun gelişinin ardından önce 7 numarayı Portekizli oyuncuya kaptırmış sonra da tam anlamıyla gözden düşmüştü. Fenerbahçe'nin temas kurduğu dönemlerde oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'nun üstünde bir talepte bulunduğu konuşulmuştu.
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