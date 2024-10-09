Ahmet Çakar'dan şoke eden MHK açıklaması: 'Bahis mafyasının gönderdiği...'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 15:12

Güncelleme: 09.10.2024 - 15:12

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, BTV Youtube kanalında katıldığı bir programda TFF’deki gözlemci ve hakem arasındaki ilişki hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.

Orhan Erdemir ve Elif Karaarslan’ın ömür boyu men edilmesini değerlendiren Ahmet Çakar kararın doğru olduğunu ifade etti.

Görüntüleri Karaarslan’ın çektiğini söyleyen Çakar, Karaarslan videoyu arkadaşına göndermek isterken yanlışlıkla Instagram story’sinde paylaştığını iddia etti.

Ferhat Gündoğdu



'GÖREVLİ OLDUĞU MAÇTAN ÖNCE...'

Öte yandan Ahmet Çakar flaş bir iddiayı daha gündeme getirdi.

Çakar yaptığı konuşmada mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun hakemlik yaptığı dönemde bahis çetesinin maç öncesi gönderdiği eskort kadınlarla ilişki yaşadığını belirtti.

Çakar açıklamasında, “Türk hakemliğinin başındaki Ferhat Gündoğdu kardeşimiz görevli olduğu maçtan önce bahis mafyasının kendisine gönderdiği eskort kadınlarla seviştikten sonra maça çıkması ve bunun İstanbul Organize Şube’nin fiziki ve teknik takibiyle neticelenmesi, sonra eskortlar kıvırdı o başka. Şimdi o görev alırken bunların lisansını iptal etme ne perhiz ne lahana turşusu” sözlerini sarf etti.