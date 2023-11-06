Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, salı günü basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (salı) basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yarın (7 Kasım) Basın Toplantısı Düzenleyecek
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız."
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yarın (7 Kasım) Basın Toplantısı Düzenleyecek— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 6, 2023
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00’te Tüpraş Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Kamuoyunun ve basın mensuplarının… pic.twitter.com/Ufs8GfEFaY
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