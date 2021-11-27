Ahmet Nur Çebi'den Giresunspor yenilgisi sonrası ilk açıklamalar
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor maçı sonrası iddialı konuştu ve "Herkese garip gelebilir ama bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 kaybetti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor maçı sonrası, "Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek, oradan kalkarız" dedi.
Hakem kararlarına tepki gösteren Çebi, "TFF ve MHK, bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz. Bu geceden itibaren son derece sert tepki göstereceğiz. Eğer çeteyseniz ya da örgütseniz bunu ortaya çıkaracağız. Bu işi çabuk bir şekilde düzelteceksiniz. Gerekeni yapmıyorsanız size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir." ifadelerini kullandı.
Çebi, Yalçın'ın göreve devam edip etmeyeceğine dair, "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim." açıklamasını yaptı.
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