Rıdvan Dilmen, Beşiktaş maçındaki penaltı ve kırmızı kartı değerlendirdi
Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş-GZT Giresunspor mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Beşiktaş, mücadelenin 22. dakikasında Giresunspor'un penaltı kazanmasıyla 1-0 geriye düştü.
Siyah-beyazlılar, 39. dakikada Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, maçın devre arasında mücadeledeki penaltı ve kırmızı kart kararını değerlendirdi.
Dilmen, iki kararın da doğru olduğunu belirterek, "Sergen Yalçın ne yapmalı? Zor karar. Şu an hiçbir şey yapmamalı. Taraftar arkasında şu an. Küçük protestolar var ama sakinliği kaybederse ve 2. golü yerse taraftarı tamamen kaybeder. Şu an maça ortak Beşiktaş ama sabırlı, sakin ve ikinci golü yememesi lazım" dedi.
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