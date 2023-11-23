Ahmet Nur Çebi'den seçim yanıtı... 'Sosyal medyacı gelirse vay halimize'

Yayınlanma: 23.11.2023 - 09:55

Güncelleme: 23.11.2023 - 09:55

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beyaz TV'de yayımlanan Beyaz Futbol programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için adaylığını koyan Hasan Arat ve Serdal Adalı hakkında konuştu.

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için."

"EMRE KOCADAĞ BAŞKANLIK YAPACAK"



"Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde çıkış maddesi var. Gelen başkan isterse yollarını ayırabilir."

"Ben Emre'yi tabii ki destekledim. Aldığı karar, kendi kararıdır. Bir ağabey olarak kendisini zorlu bir sürece gireceğini söyledim 1.5 sene sonra Emre Kocadağ'ın bu kulüpte başkanlık yapacağını tahmin ediyorum."

"ADAYIMI AÇIKLAYAMAM"

"Başkan adayınız kim?" sorusuna yanıt veren Çebi, "Bunu açıklamamın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sorarlarsa sadece eşime dostuma bunu açıklarım. Kısa süre içinde iki isimden biri benim başkanım olacak" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, başkan adayları hakkında ise şu cümlerleri sarfetti:

"Seçimde göreceğiz; sosyal medya ile yürüyen arkadaş mı kazanacak, yıllardır Beşiktaş'tan elini ayağını çekmemiş arkadaş mı gelecek? Sosyal medyacı gelirse vay halimize!"