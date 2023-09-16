Ahmet Nur Çebi'den sponsorluk açıklaması

Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:58

Güncelleme: 16.09.2023 - 12:58

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2023 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Kulübün mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çebi, "Mali durumda çok parlak bir durum yok ancak inanın diğerlerinden daha iyi durumda olduğumuzu size söyleyebilirim. Mümkün olduğu kadar hayatta kalmak ve faaliyetlerimizi sürdürmek önceliğimiz oldu. Geldiğimiz süre içinde, zor şartlarda kupalar aldık. Pandeminin etkisinin kulübe maliyeti 30 milyon Euro oldu. Artan kur 18 milyon Euro, devletimizin artırdığı ekstra vergi yükü 25 milyon Euro oldu. Ayrıca 4-5 tane hocamızın da verim alamadığı kadro dışı oyuncularımız vardı, 31 milyon Euro kaybettirdi. Yayın hakları da 3.5 yıl içinde 40 milyon aşağı indi. Yani, 144 milyon Euro elimizde olmayan nedenlerle kulübümüze giremedi" açıklamasında bulundu.

"ARAMIZDA BİR SORUN YOK"

Transfer döneminde gündeme gelen Anderson Talisca ve Sergio Ramos'a ilişkin Çebi şunları söyledi:

"Talisca'yı almak istedik ama kulübü bırakmadı. Ramos'u, Beşiktaş'a kazandırmak istedik ama maalesef teklifimizin çevresinde bile dolaşmayan bir oyuncuydu. Serhan kardeşim de bu transferi çok istedi ama olmadı. Kendisiyle aramızda hiçbir sorun yok."

Ahmet Nur Çebi, Stadyum isim sponsorluğunun kısa süre içinde tamamlanacağı aktararak, "Stadyum ismiyle ilgili önümüzdeki hafta her türlü detayın bittiği, imzanın atıldığı bir süreç yaşayacağımızı müjdelemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM İÇİN KONUŞURUZ"

Ahmet Nur Çebi sözlerini şöyle tamamladı:

"Olağanüstü seçim isteyenler var. Beşiktaş'ın başkan adaylarının çok olmasının önemli olduğunu söyledim. Bugün de aynı fikirdeyim. Beşiktaş'a aday olacak adaylarla ilgili zarar verecek bir şey yapmamam gerektiğini biliyorum. Çünkü yarın başkanım diye hitap edeceğimi biliyorum. Seçim gerekiyorsa konuşuruz. Gerekirse de seçim için konuşuruz. Konu Beşiktaş ise gerisi teferruattır. Lütfen birlik ve beraberliği sağlayalım. Gereken değerlendirmeyi yaparız. Bundan kaçmayacağımı da söylüyorum."