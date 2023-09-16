Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Trabzonspor maçında kadroda olacak mı?

Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:09

Güncelleme: 16.09.2023 - 12:09

Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden Aboubakar'ın İstanbul'a kısa sürede dönüp dönemeyeceği ve Trabzonspor maçında yer alıp alamayacağı merak ediliyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada Kamerunlu oyuncunun İstanbul’a geldiği ve Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldığı bildirildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Trabzon deplasmanı kafilesine Kamerunlu golcüyü alması bekleniyor.