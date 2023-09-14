Trabzonspor maçında olmadığı iddia edilmişti: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Trabzon maçında olmadığı iddialarına dair açıklama yaptı.
Beşiktaş, Vincent Aboubakar hakkındaki haberler hakkında açıklama yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş şu ifadeleri kullandı:
"Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz."
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 14, 2023
Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir.
Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada… pic.twitter.com/PoUd9PupXw
"TRABZONSPOR MAÇINDA YOK" İDDİASI
BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, ailevi problemler sebebiyle İstanbul'a gelişi gecikti.
Haberde; Milli Takım sonrasında takıma henüz dönmeyen Kamerunlu yıldızın Trabzonspor maçında oynaması beklenmediği ve futbolcunun İstanbul'a cuma günü dönmesi bekleniyor. Şenol Güneş'in Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında ileri uçta Cenk Tosun'a şans vereceği belirtildi.
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