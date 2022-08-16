Ahmetcan Kaplan, Ajax'a transfer oluyor
Trabzonspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu Ahmetcan Kaplan, Hollanda Eredivisie'de mücadele eden Ajax'a transfer oluyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın transferi için Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax ile anlaşmaya vardı.
Bordo-mavili ekip, Ajax’ın 9,5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.
Trabzonspor’un Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için kafileyle birlikte Danimarka’ya giden Ahmetcan karşılaşmanın ardından Hollanda’ya geçecek.
19 yaşındaki stoper, Amsterdam’daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.
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