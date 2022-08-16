Ahmetcan Kaplan, Ajax'a transfer oluyor

16 Ağustos 2022 Salı, 14:20

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın transferi için Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax ile anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili ekip, Ajax’ın 9,5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.

Trabzonspor’un Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için kafileyle birlikte Danimarka’ya giden Ahmetcan karşılaşmanın ardından Hollanda’ya geçecek.

19 yaşındaki stoper, Amsterdam’daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.