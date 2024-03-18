Ahmetcan kırmızı kart gördü, Ajax 2-0'dan geri döndü

Ajax, 2-0 geriye düştüğü maçta Sparta Rotterdam ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:38
Ahmetcan kırmızı kart gördü, Ajax 2-0'dan geri döndü
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Hollanda Ligi Eredivisie’de Ajax, 26. hafta maçında Het Kasteel Stadyumu'nda Sparta Rotterdam’a konuk oldu. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen konuk ekip, mücadeleden 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Sparta Rotterdam’ın mücadeledeki gollerini 28 ve 47. dakikalarda Arno Verschueren kaydetti. Ajax’ın golleri ise 65. dakikada Chuba Akpom ve 88. dakikada Steven Bergwijn’dan geldi.

AHMETCAN KAPLAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ajax’ta, milli takım aday kadrosuna da çağrılan genç savunmacı Ahmetcan Kaplan mücadeleye ilk 11’de başlarken 90+4. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla ev sahibi Sparta Rotterdam puanını 31’e çıkardı. Ajax ise 41 puana yükseldi.


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