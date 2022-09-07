Trabzonspor'da Ferençvaroş maçının kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Ferençvaroş maçının kamp kadrosunu belirledi.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Ferençvaroş maçı kamp kadrosu açıklandı.
Açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.
Öte yandan bordo-mavililerin yeni transferi Yusuf Yazıcı ise kadroda yer aldı.
Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:
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