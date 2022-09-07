Trabzonspor'da Ferençvaroş maçının kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Ferençvaroş maçının kamp kadrosunu belirledi.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:45
Trabzonspor'da Ferençvaroş maçının kamp kadrosu belli oldu!
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Ferençvaroş maçı kamp kadrosu açıklandı.

Açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Öte yandan bordo-mavililerin yeni transferi Yusuf Yazıcı ise kadroda yer aldı.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:


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