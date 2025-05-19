Ajax cephesinden Tadic iddialarına cevap: 'Doğru bir transfer olabileceğini söyledim'

Francesco Farioli yönetimindeki ilk sezonunda şampiyonluğa yaklaşan ancak yakaladığı büyük avantajı son haftalardaki puan kayıplarınn sonrasında kaybeden Ajax'ta yeni teknik direktör için görüşmeler başladı.

Farioli, bu sezonun son maçı olan Twente karşılaşmasının ardından görevini bırakma kararı alırken Ajax da kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu.

Ajax CEO'su Alex Kroes, kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda Farioli'nin ayrılık sürecini anlatırken Dusan Tadic'le ilgili de konuştu.

Yeni teknik direktör ve Farioli için Kroes, "Tamamen yeni bir kadro olacak. Çok fazla söylenti dolaşıyor. Erik Ten Hag'ı ve Paul Simonis'i iyi tanıyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Farioli kendini mesleğine adamış ve tutkulu biri. Farioli'nin gücü aynı zamanda çok iyi bir insan yönetiminin olması" dedi.

Dusan Tadic'in transferine Farioli'nin engel olduğuna yönelik iddialarla ilgili Kroes şunları söyledi, "Farioli'ye Tadic'in doğru bir transfer olabileceğini söyledim. Ona bu transferin nasıl olacağını sordum. Bunun hakkında güzel bir konuşma yaptık. Hepsi bu" dedi.

Transfer çalışmaları içinse Kroes, "Geçen yılla benzer olacak. 1 Euro'nun sadece yüzde 40'ını harcayabiliriz. Bu şekilde büyüyebilir miyiz? Oldukça zorlayıcı olacak. Ancak Ajax bir sonraki adımı atmak istiyorsa titiz seçimler yapmak zorunda" açıklamasında bulundu.



