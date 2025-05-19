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Fenerbahçeli Dusan Tadic'in eşinden ayrılık iddialarını yükselten paylaşım!

Fenerbahçeli Dusan Tadic'in eşinden ayrılık iddialarını yükselten paylaşım!

19.05.2025 16:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçeli Dusan Tadic'in eşinden ayrılık iddialarını yükselten paylaşım!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic'in eşinin sosyal medya paylaşımı, ayrılık iddialarını yeniden ortaya çıkardı.

2023'te Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formaya veda etmeye hazırlanıyor.

Hollanda basını, uzun süredir Ajax yöneticilerinin Tadic'i yeniden kadroya katmak istediğini ancak teknik direktör Francesco Farioli'nin karşı çıktığını yazıyordu.

10 puan farkla son 5 haftaya girilirken liderlik koltuğunda oturan Ajax'ın, şampiyonluğu PSV'ye kaptırmasından sonra Farioli görevini bıraktı. 

Tadic'in Ajax'a geri dönmek istediği belirtilirken, Farioli'nin de takımdan ayrılmasıyla transferin önünde hiçbir engel kalmadı.

TADIC'İN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Tadic'in eşi Dragana Tadic'in de sosyal medyadaki hamlesi ayrılığın adeta habercisi oldu.

Dragana Tadic çocuklarının Ajax formalı pozunu profil fotoğrafı yaptı.


108 MAÇTA 64 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla 108 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı verdi.


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