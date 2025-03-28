Dusan Tadic'ten eleştirilere cevap: 'Fenerbahçe gibi büyük bir takımda...'
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Bodrum FK galibiyetinin ardından konuştu.
Dusan Tadic, 4-2 kazanılan Bodrum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Tadic, "Fenerbahçe tarihinde en erken dalya diyen oyuncu oldu. Bu konuda hisleri neler?" sorusunun ardından, "Öncelikle sözlerime Türkiye'deki insanların bayramını kutlayıp başlamak istiyorum. Çok özel bir gün. Ramazana Bayramı kutlu olsun. Bu istatistik için çok mutluyum, çok güzel bir şey. 1-1.5 yıldır buradayım. 100. maç benim için harika bir his. Fenerbahçe harika bir kulüp. 100. maç için çok ama çok mutluyum" dedi.
Sırp yıldız, kendisi hakkındaki eleştirilerle ilgili, "Aslında kendimi iyi hissediyorum. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum sezon başında olduğu gibi. Bu noktada bir sorun yok. Eleştiriler normal. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynuyorsanız bu eleştiriler normal. Daha önceki kulüplerde de bunları yaşadım. Ben de bu eleştirileri alıyorum. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bu eleştirilerin gelebileceğini biliyorsunuz. Burada takıma yardımcı olmak için bulunuyorum. Buradaki herkes elinden geleni ortaya koyuyor" yorumunda bulundu.
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