Dusan Tadic, Fenerbahçe'de dalya dedi!

Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Dusan Tadic, Bodrum FK maçıyla sarı-lacivertlilerdeki 100. maçına çıktı.

Dusan Tadic, Fenerbahçe'de dalya dedi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 22:43

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerde dalya dedi.

Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı maçın 72. dakikasında oyuna dahil olan Sırp futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki 100. maçına çıktı.

Tadic, Fenerbahçe'de 27 gol ve 31 asistlik performans ortaya koydu.

 


Etiketler: #Dusan Tadic #fenerbahçe #Dalya

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Bodrum'da 4 gollü zafer! Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Bodrum'da 4 gollü zafer! Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe
Fenerbahçe Opet, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde yarı finalde!

Fenerbahçe Opet, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde yarı finalde!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında flaş iddia: TFF'nin planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında flaş iddia: TFF'nin planı ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler