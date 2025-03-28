Dusan Tadic, Fenerbahçe'de dalya dedi!
Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Dusan Tadic, Bodrum FK maçıyla sarı-lacivertlilerdeki 100. maçına çıktı.
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerde dalya dedi.
Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı maçın 72. dakikasında oyuna dahil olan Sırp futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki 100. maçına çıktı.
Tadic, Fenerbahçe'de 27 gol ve 31 asistlik performans ortaya koydu.
Fenerbahçe formasıyla 100. maç! ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 28, 2025
Daha nice maçlara @DT10_Official ?? pic.twitter.com/mbWOct0Cv5
Etiketler: #Dusan Tadic #fenerbahçe #Dalya
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