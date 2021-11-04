Ajax deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

04 Kasım 2021 Perşembe, 01:14

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nun diğer maçında Borussia Dortmund ile Ajax karşı karşıya geldi.



Dortmund'daki Signal - Iduna Park'ta oynanan maçı Ajax geriden gelerek 3-1 kazandı.



24. dakikada Hummels'in gördüğü kırmızı kartla şoka uğrayan Dortmund, 37. dakikada tecrübeli oyuncusu Reus'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda Ajax maça ortak olmaya çalışırken 72'de Tadic ve 83'te Haller'in golleriyle geriden gelerek 10 kişi kalan Dortmund karşısında öne geçmeyi başardı.

90+3'te Klaassen son sözü söyledi ve skoru 3-1 yaptı. Maç da bu skorla tamamlanmış oldu.



Bu sonucun ardından Ajax 12 puana yükselerek gruptan lider çıkmayı garantiledi. Dortmund ise 6 puanda kalarak averaj ile Sporting'in arkasına düştü ve 3. sırayı aldı. Beşiktaş ise henüz puan alamadığı grupta sonuncu sırada yer alıyor.

