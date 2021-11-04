Ajax deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda Ajax, geriye düştüğü maçta Dortmund'u 3-1 mağlup etti ve grubun tamamlanmasına iki maç kala gruptan lider çıkmayı garantiledi.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nun diğer maçında Borussia Dortmund ile Ajax karşı karşıya geldi.
Dortmund'daki Signal - Iduna Park'ta oynanan maçı Ajax geriden gelerek 3-1 kazandı.
24. dakikada Hummels'in gördüğü kırmızı kartla şoka uğrayan Dortmund, 37. dakikada tecrübeli oyuncusu Reus'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Ajax maça ortak olmaya çalışırken 72'de Tadic ve 83'te Haller'in golleriyle geriden gelerek 10 kişi kalan Dortmund karşısında öne geçmeyi başardı.
90+3'te Klaassen son sözü söyledi ve skoru 3-1 yaptı. Maç da bu skorla tamamlanmış oldu.
Bu sonucun ardından Ajax 12 puana yükselerek gruptan lider çıkmayı garantiledi. Dortmund ise 6 puanda kalarak averaj ile Sporting'in arkasına düştü ve 3. sırayı aldı. Beşiktaş ise henüz puan alamadığı grupta sonuncu sırada yer alıyor.
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