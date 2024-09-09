Ajax - FC Utrecht maçına grev engeli!

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 3. haftasında pazar günü oynanması planlanan Ajax - FC Utrecht mücadelesi ülkedeki grev nedeniyle ertelendi.

Ajax - FC Utrecht maçına grev engeli!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 20:02

Hollanda Eredivisie'de pazar günü oynanması planlanan Ajax - FC Utrecht maçı, polis grevleri nedeniyle iptal edildi.

Yerel yetkililer, pazartesi öğleden sonra yaptıkları açıklamada, grev kararı doğrultusunda karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

Polis memurlarının erken emeklilik haklarının korunması için başlattıkları grev, daha önce de Rotterdam'da oynanması planlanan Feyenoord - Ajax maçının ertelenmesine yol açmıştı.

Ajax - FC Utrecht mücadelesi için henüz yeni bir tarih belirlenmedi.


Etiketler: #ajax #Utrecht #grev #Hollanda Eredivisie #polis

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