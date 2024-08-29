Ajax, Wout Weghorst'u resmen açıkladı!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Burnley'den Hollandalı golcü Wout Weghorst'u kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:16
Ajax, Wout Weghorst'u resmen açıkladı!
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Ajax, Burnley'den Wout Weghorst'un transferini açıkladı.

Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada, Weghorst ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes, transferin ardından, "Wout Weghorst, her rakibin işini zorlaştırabilecek yüksek skorlu bir forvet. Önümüzdeki aylarda çok sayıda maçımız var ve onun gelmesinden dolayı mutluyuz" dedi.

Ajax, 32 yaşındaki futbolcu için ödenecek bonservis bedelini ise açıklamadı.


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