Ajax - Feyenoord maçı tatil edildi

Yayınlanma: 24.09.2023 - 17:56

Güncelleme: 24.09.2023 - 17:56

Hollanda Ligi'nde oynanan Ajax - Feyenoord maçında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ajax'ın evinde oynanan ve 3-0 Feyenoord'un üstünlüğü ile devam eden maç, 3 kez tribün olayları sebebiyle durmasının ardından tatil edildi.

3. GOLÜN ARDINDAN OLAYLAR GELİŞTİ

Konuk ekip Feyenoord'un 9 ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao ile bulduğu gollerin ardından ev sahibi Ajax'ın taraftarları, sahaya birçok yabancı madde atmaya başladı.

Hakem tarafından 2 kez durdurulan oyun, 3. duraklamanın ardından tatil edildi. Karşılaşmanın Feyenoord lehine hükmen galibiyet ile sonuçlanması bekleniyor.

Maç öncesinde 5 maçı bulunan Feyenoord'un 11, 4 maçı bulunan Ajax'ın ise 5 puanı bulunuyordu.