Ajax, iki golle kazandı
Hollanda Ligi'nde Ajax, Waalwijk'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Ajax, Waalwijk deplasmanına konuk oldu. Ajax, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Bertrand Traore ve 90. dakikada Mika Marcel Godts attı.
Maç eksiği bulunan Ajax, bu sonucun ardından 5 maçta 10 puana yükseldi. Waalwijk'in 7 maçta puanı bulunmuyor.
Ajax, ligin bir sonraki haftasında Groningen'i ağırlayacak. Waalwijk, Utrecht deplasmanına gidecek.
Etiketler: #ajax #Waalwijk #Hollanda Eredivisie
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Filip Kostic ilk maçına çıktı!
- Vincenzo Montella'dan Kayserispor'a ziyaret
- Olaylı Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
- Ajax, iki golle kazandı
- Marsilya deplasmanda mağlup
- Yunanistan'da Süper Kupa Olympiakos'un
- Zaha'nın forma giydiği Lyon 90+5'te kazandı
- Bursaspor bir kez daha taraftar rekoru kırdı
- Atletico Madrid - Real Madrid derbisi durdu!
- Fenerbahçe'den 'hakem' kararı
En Çok Okunan Haberler
-
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'dan tepki çeken anlar
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- Denizlerde palamut ve kılıç balığı bolluğu
- ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!
- 'Kutlama yapan siyonist İslamcılar asla unutulmamalı'
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- 'Bazı bakanlar karşı çıktı...'
- AKP'den sosyal medyaya yeni tırpan