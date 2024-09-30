Ajax, iki golle kazandı

Hollanda Ligi'nde Ajax, Waalwijk'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Ajax, iki golle kazandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:18

Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Ajax, Waalwijk deplasmanına konuk oldu. Ajax, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Bertrand Traore ve 90. dakikada Mika Marcel Godts attı.

Maç eksiği bulunan Ajax, bu sonucun ardından 5 maçta 10 puana yükseldi. Waalwijk'in 7 maçta puanı bulunmuyor.

Ajax, ligin bir sonraki haftasında Groningen'i ağırlayacak. Waalwijk, Utrecht deplasmanına gidecek.


Etiketler: #ajax #Waalwijk #Hollanda Eredivisie

İlgili Haberler

Ajax maçının ardından... Giovanni van Bronckhorst'tan sistem değişikliği!

Ajax maçının ardından... Giovanni van Bronckhorst'tan sistem değişikliği!
Ajax maçına devam edememişti... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Ajax maçına devam edememişti... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Spor yazarları Ajax - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Acı bir hayal kırıklığı...'

Spor yazarları Ajax - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Acı bir hayal kırıklığı...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler