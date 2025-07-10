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Ajax, Jordan Henderson'a veda etti

Ajax, Jordan Henderson'a veda etti

10.07.2025 15:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ajax, Jordan Henderson'a veda etti

Hollanda Eredivisie kulüplerinden Ajax, İngiliz futbolcu Jordan Henderson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ajax Amsterdam, sözleşme feshetme talebinde bulunan İngiliz oyuncusu Jordan Henderson'un talebini kabul ettiğini açıkladı.

Hollanda ekibi yaptığı açıklamada;

"Jordan Henderson, Ajax'tan ayrılıyor. Kulüp, oyuncunun mevcut sözleşmesini feshetme talebine olumlu yanıt verdi. İngiliz oyuncunun Ajax ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyordu, ancak şimdi sona eriyor" ifadelerine yer verdi.

2023 yazında Al-Ettifaq'a transfer olan Henderson, Suudi ekibinde yarım sezon forma giydikten sonra bedelsiz bir şekilde Ajax'a katılmıştı.

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