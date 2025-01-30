Monaco'dan Henderson hamlesi!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:19

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:19

Monaco, orta saha takviyesi konusunda kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Monaco, 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı ve transfer için küçük detaylar kaldı.

Henderson'un transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Monaco ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Deneyimli orta saha oyuncusunun şu anda bonservisinin bulunduğu Ajax ile sözleşmesi de 2026 yılına kadar devam ediyor.