Ajax kendi sahasında zorlanmadı!

Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta maçında Ajax, Heracles'i konuk etti.
Johan Cruijff Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Ajax, 2-0'lık skorla kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri dakika 31'de Steven Berghuis ile dakika 87'de Wout Weghorst kaydetti.
AHMETCAN KAPLAN FORMA GİYMEDİ
Ajax'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Ahmetcan Kaplan, karşılaşmayı süre almadan tamamladı.
Öte yandan Ajax'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Wout Weghorst, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Ajax, puanı 7'ye yükseltti. Heracles, ligde çıktığı üç karşılaşmadan da puan alamadı.
Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında Ajax, Volendam deplasmanına gidecek. Heracles, Groningen'e konuk olacak.