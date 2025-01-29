Wout Weghorst'tan Galatasaray açıklaması: 'Deplasmanda oynamak isterdim ama...'

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında perşembe günü kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Ajax'ta 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu Wout Weghorst, maça dair görüşlerini aktardı.

Wout Weghorst'tan Galatasaray açıklaması: 'Deplasmanda oynamak isterdim ama...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 13:55

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Ajax'ın tecrübeli golcüsü Wout Weghorst, Galatasaray ile oynayacakları kritik UEFA Avrupa Ligi son hafta maçı öncesi konuştu.

Wout Weghorst, önümüzdeki iki maçta Galatasaray ve Feyenoord ile Johan Cruijff ArenA'da karşı karşıya gelecek.

"AVRUPA MAÇLARI ÖZEL"

Forvet oyuncusu Johan Cruijff ArenA'daki iki maçı dört gözle beklediğini belirtti:

"İki güzel maç var. İlk olarak Galatasaray'a karşı ve Avrupa maçlarının şu ana kadar özel olduğunu söylemeliyim. Ekstra bir atmosfer olduğunu fark ediyorsunuz ki bu çok güzel. Ondan sonra da Feyenoord'a karşı. Bu benim ikinci derbi maçım ve evimdeki ilk derbi maçım olacak. Dört gözle bekliyorum."

"DEPLASMANDA OYNAMAK İSTERDİM AMA..."

Weghorst, geçmişte Beşiktaş'ta oynarken Galatasaray'a karşı bir kez rakip oldu. Hollandalı oyuncu, o maç hakkında şunları söyledi:

"Harikaydı. Özellikle o büyük maçlar; bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Tribündeki sesler çok tuhaftı. Bir şekilde onlara karşı deplasmanda oynamak isterdim ama Avrupa gecelerimizin de özel olduğunu düşünüyorum. Harika bir atmosfer olacak."

Weghorst, Galatasaray hakkında ise 'İyi gidiyorlar' yorumunu yaparak şu sözleri sarfetti:

"Galatasaray iyi gidiyor. Ligdeki güçleri biliniyor ve Avrupa'da da iyi gidiyorlar. Perşembe ve pazar günü iyi sonuçlar alacağız."


Etiketler: #Wout Weghorst #galatasaray #ajax #uefa avrupa ligi

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