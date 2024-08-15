Ajax - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında kendi sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:17
Ajax - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi heyecanı sürüyor.

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Diego Alonso'nun ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

AJAX - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

AJAX - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Ajax, Yunanistan'da oynanan ilk maçı 1-0 galibiyetle tamamlamıştı.


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