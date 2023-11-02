Ajax - Volendam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında Volendam ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:49
Ajax - Volendam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Hollanda Eredivisie'de erteleme maçı oynanacak.

John van 't Schip yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Matthias Kohler'in ekibi Volendam ile karşı karşıya gelecek.

AJAX - VOLENDAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

AJAX - VOLENDAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Martin van den Kerkhof'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Ajax ligde oynadığı son maçta PSV Eindhoven deplasmanından 5-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Volendam ise kendi evinde ağırladığı Excelsior'u 3-1 mağlup etmişti.



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