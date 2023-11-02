Ajax - Volendam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında Volendam ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Hollanda Eredivisie'de erteleme maçı oynanacak.
John van 't Schip yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Matthias Kohler'in ekibi Volendam ile karşı karşıya gelecek.
AJAX - VOLENDAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
AJAX - VOLENDAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Martin van den Kerkhof'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Ajax ligde oynadığı son maçta PSV Eindhoven deplasmanından 5-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Volendam ise kendi evinde ağırladığı Excelsior'u 3-1 mağlup etmişti.
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