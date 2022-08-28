Ajaxlı futbolcu Ahmetcan Kaplan: 'Hayallerimi yaşıyorum'
Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan Hollanda’nın köklü kulübü Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, açıklamalarda bulundu. Kaplan, “Burası gerçekten hayal gibi, hayallerimi yaşıyorum” dedi.
Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan genç futbolcu Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Ahmetcan Kaplan, “İlk transfer teklifini aldığımda çok mutlu olmuştum. Böyle bir kulübe gelmek benim hayallerimden birisiydi. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için gerçekten çok mutluyum. Böylesine bir atmosferde sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. İlerleyen zamanlarda takıma adapte olduğumda arkadaşlarıma yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımdan Devyne Rensch ve Antony’i takip etmişliğim var, çok iyi oyuncular. Ben onlara yardımcı olacağım, onların da bana saha içi ve saha dışında yardımcı olacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.
“KALICI OLMAK İSTİYORUM”
Hedefleriyle ilgili konuşan 19 yaşındaki stoper, “İlk önce burada kalıcı olmak istiyorum. Ajax ve taraftarına kendimi kabul ettirmek istiyorum. Çünkü çok büyük bir kulübe geldim. Bunun farkındayım. Elimden gelenin en iyisi yapıp, onlara kendimi ispat ettirmek istiyorum. Burası gerçekten hayal gibi, hayallerimi yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
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