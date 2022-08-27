Trabzonspor'da Uğurcan Çakır problemi!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da, pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi milli kaleci Uğurcan Çakır'ın ağrılarının geçmediği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 18:01
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır problemi!
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Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor.

61 Saat’in haberine göre, 2 haftadır bel sakatlığı çeken ve maçlara iğnelerle çıkan Uğurcan Çakır'ın ağrıları geçmedi.

Haberde, Uğurcan’a yoğun tedavi programının uygulandığı de milli kalecinin dev maçta oynamama ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Teknik heyetin olası bir duruma karşı 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'ye "hazır ol" emri verdiği aktarıldı.


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