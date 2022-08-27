Galatasaray, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu duyurdu!

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, zorlu mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:14
Galatasaray, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu duyurdu!
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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği maçın kadrosuna sakatlığı bulunan Leo Dubois ve Fredrik Mitsjö'nün yanı sıra transfer görüşmelerinde bulunan Alexandru Cicaldau alınmadı.

Ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama sarı kırmızılıların Trabzonspor maçı kadrosunda kendilerine yer bulamadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:


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