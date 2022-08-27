Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor. Bordo-mavili kulüp, milli kalecinin sakatlık durumu konusunda açıklama yaptı.
Trabzonspor, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın son durumuna dair bir açıklama yaptı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada 26 yaşındaki futbolcunun sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak maçta formasından uzak kalacak.
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