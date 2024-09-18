Ajax'tan sahasında gol yağmuru!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 23:08

Güncelleme: 18.09.2024 - 23:08

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi olan Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta erteleme maçında Fortuna Sittard'ı konuk etti. Johan Cruyff Arena'da oynanan maçtan ev sahibi takım 5-0 galip ayrıldı.

Ajax'a 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Kenneth Taylor, 24. dakikada bir dönem Başakşehir'de de forma giyen Bertrand Traore, 58. dakikada Youri Baas, 71. dakikada Devyne Rensch ve 87. dakikada Chuba Akpom attı.

45+1'de kırmızı kart gören Rodrigo Guth, Fortuna Sittard'ı 10 kişi bıraktı.

GENÇ TAKIM MAÇINDA KIRMIZI KART GÖREN AHMETCAN KAPLAN KADRODA YOK

Süper Lig'de bir dönem Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ajax'ta, milli futbolcu Ahmetcan Kaplan maç kadrosuna yer almadı. Ahmetcan, Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Ajax U21'in, dün Alkmaar U21'e 2-1 yenildiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

Ajax, 5 haftası geriden kalan Eredivise'de 3. maçında 2. galibiyetini aldı ve 6 puanla 7. sırada yer aldı. Aynı puanda bulunan Fortuna Sittard ise 11. basamakta.

BEŞİKTAŞ MAÇI 26 EYLÜL'DE

26 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Hollanda ekibi, bu maç öncesinde 21 Eylül Cumartesi günü ligde Go Ahead deplasmanına gidecek.