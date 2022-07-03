Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandoculardan 2 altın, 1 gümüş madalya
19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocular 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocular Merve Dinçel ve Hatice Kübra İlgün altın, Hakan Reçber ise gümüş madalya elde etti.
Oran kentinde devam eden organizasyonda tekvandoda final müsabakaları yapıldı.
Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 yenerek altın madalya kazandı.
57 kiloda final müsabakasına çıkan milli sporcu Hatice Kübra İlgün ise Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya elde etti.
Erkekler 68 kiloda mücadele den Hakan Reçber de finalde karşılaştığı İspanyol Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
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