Akhisarspor'da baklava krizi! 8 oyuncu kadro dışı kaldı!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:55

Teknik direktörü bulunmayan ve son olarak da salı günü sportif direktör Bayram Ali Kaya'nın istifa ettiği Akhisarspor, dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. TFF 3. Lig temsilcisinde 8 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

Başkan adayı Mikail Kaplan ve ekibi salı günü tesislere giderek baklava ikramında bulunmuştu. Bu ziyaretin ardından Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, futbolcular Yiğit Efe Düztaş, Halil Yeral , Yusuf Acer, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yavuz Serkan Özbakan ve Oğuzcan Kesgin'i kadro dışı bıraktı.

Yerine iki kez kayyım atanan Evren Özbey, cumartesi günü yapılan genel kurulda yeniden kulüp başkanlığına seçildi. Özbey, yönetimine kardeşleri Serhat Özbey ile Bışar Özbey'i de aldı. Kulüpteki muhalif kesimin ise eski üyeliklerin yeniden açılarak seçime gidilmesini talep ettiği aktarıldı.