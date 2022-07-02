AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankaragücü başkanını hedef aldı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:39

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankaragücü Olağanüstü Kongresinde AKP ve vekillerine yönelik saygı sınırlarını aşan davranışlarda bulunulduğunu ifade etti.

Ankaragücü yönetimini hedef alan Hakan Han Özcan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Ankaragücü Olağanüstü Kongresinde Partimize ve Milletvekilerimize yönelik sergilenen nezaketsiz tutum ve saygı sınırlarını aşan tavrın öncelikle misafirperverlikle bağdaşmadığını ve böylesine köklü bir kulübe de asla yakışmadığını ifade ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini ifade etmekten imtina edenler Sn. Cumhurbaşkanımızın Ankara’ya katkılarına bir teşekkürü esirgeyenler bizlerin bulunduğu salonlarda ifadelerine tavırlarına dikkat etmelidirler.

Ankaragücü taraftarlarıyla büyük bir caimadır, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yönetiminin böylesine köklü bir çınarı yakışıksız tavırlarıyla yıpratmaya hakkı yoktur, kınıyor ve nezakete davet ediyorum.

Son olarak Ankaragücü, bu kentin gururudur ve kimsenin ipoteğinde değildir. Biz birileri için değil, sevdamız olduğu için Ankaragücümüzün yanındayız. Kişiler gider, Ankaragücü kalır."

Ankaragücü Olağanüstü Kongresinde Partimize ve Milletvekilerimize yönelik sergilenen nezaketsiz tutum ve saygı sınırlarını aşan tavrın öncelikle misafirperverlikle bağdaşmadığını ve böylesine köklü bir kulübe de asla yakışmadığını ifade ediyorum. — Hakan Han ÖZCAN ???? (@hakanhanozcan) July 2, 2022

KONGREDE NE OLDU?

Divan Başkanı Asker Çatak, kongreye katılan belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarının tek tek ismini okurken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ismini okumadı.

Yaşananların ardından Hakan Hakan Özcan, bir süre daha kongreyi takip ederken, daha sonra kongreyi terk etti.

Özcan'ın ayrılmasının ardından AKP'li belediye başkanları ve milletvekilleri de dışarıya çıktı.