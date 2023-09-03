AKP'liler tarafından hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan destek
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), sosyal medyada hedef gösterilerek kadro dışı bırakılması istenen milli sporcu Ebrar Karakurt'a destek çıktı. Federasyondan yapılan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçı paylaşımında milli sporcu Ebrar Karakurt'un görseli kullanıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, hedef gösterilerek kadro dışı bırakılması istenen milli sporcu Ebrar Karakurt'a destek verdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı setlerde 3-2 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
TVF, 3 Eylül Pazar günü TSİ 21:00'de başlayacak final maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı maç paylaşımda eleştirilerin odağında yer alan Ebrar Karakurt'un görselini paylaştı.
KADRO DIŞI BIRAKILMASI İSTENMİŞTİ
Federasyondan yapılan paylaşımda, "Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası serüveni devam ediyor! Finalde rakibimiz Sırbistan!" ifadeleri kullanıldı.
Ebrar Karakurt, Polonya maçının ardından kendisine hakaret eden “Abdulhamid” adlı kullanıcıya verdiği yanıtla gündem olmuştu. Ayrıca cinsel kimliğinden dolayı hedef gösterilen Ebrar Karakurt'un final maçında kadro dışı bırakılması istenmişti.
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