AKP'nin Trabzon adayından olaylı maç yorumu: ‘Girmiş sahaya, sana gelip vurmamış ki’

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:08

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:17

Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 38 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını söylemiş ve 12 kişinin gözaltında olduğu bilgisini paylaşmıştı. Tunç futbolculara yönelik bir soruşturmanın olmadığını da aktarmıştı.

AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Metin Genç, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair açıklamalarda bulundu.

Kuzey Ekspresi'nin aktardığı habere göre Genç, yaşananlara dair şunları söyledi:

"Belli ki burada bir tezgâh var. Sonrasında açıklamalar tamamen bizim hemşerimizin sinir uçarına dokunan açıklamalar. İşin buraya gelmesine neden olan olayları detaylı bir şekilde, at gözlüklerini çıkarıp görmek gerekir. Burada bizi asıl ilgilendiren oradaki provokasyonu adliyenin, yargının, devletin, güvenliğin ortaya çıkarması. Burada provokasyon olduğunda hemfikiriz. Hem de ciddi provokasyon var. Tribünlerin bu şekilde gerilmesine bir zemin hazırlanmış.

“FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR PROVOKE ETTİ”

Karşılaşmadaki hatalı hakem kararları ve bir grup futbolcunun, sporcu ahlakından uzak davranışlarının olayların bu noktaya gelmesine neden olan etkenlerden. Ben maçı canlı izledim. Orayı provoke edenlerden bazılarının içinde maalesef Fenerbahçe’nin futbolcuları da var.

Geçen hafta hakemi tehdit eden, 'Sen buradan çıkamazsın' diyen adam bu hafta Fenerbahçe’nin kadrosunda. Yedek kalecisi provokasyon yapıyor. Öteki oyuncusu iki elin arasından yumruğu gösteriyor. Nedir bunlar? Bunları nereye koyacaksınız? Bunları bir yere oturtacaksınız. Masuma yatmanın alemi yok. Öteki 2 futbolcusu yerdeki adama tekme atıyor.

“TARAFTARLARIMIZIN SİNİR UÇLARINA DOKUNDULAR”

Geçtiğimiz hafta başlayan algı operasyonları ile birlikte, saha kenarında ve maç sonunda ben onlara sporcu demekten utanıyorum tamamen tetikçi hüviyetinde yaptıkları el kol hareketleri ile taraftarlarımızın sinir uçlarına dokunmuş ve tansiyonu bile bile yükseltmiştir.”

“HERKES HADDİNİ BİLECEK”

Yaşanan olayların ardından medyada Trabzon’a yapılan yorumları da sert tepki gösteren Genç, şöyle konuştu:

"Futbol teröründen bahsedenlerin, daha çok geçmedi, polis otosunu yaktıkları görüntüler ortada. Kimse bu şehrin insanına, Trabzonsporumuza ve taraftarlarımıza asla terörist muamelesi yapamaz, yapmaya da kalkamaz. Özellikle sosyal mercilerde Trabzon'un adına ‘Milli Güvenlik Sorunu’ yakıştırması yapanlar bu olayları hatırlasınlar.

Unutulmasın ki terörist siyasetinin giremediği ve giremeyeceği kenttir Trabzon. Bu şehrin her köşesi şehitlerimizin isimleri ile süslenmiştir. Herkes haddini bilecek! Kimse gerçekleştirdiği terbiyesizliğe bu şehri ve bu şehrin insanını meze etmeyecek!

ALİ KOÇ’A: “DÜŞÜREBİLİYORSA DÜŞÜRSÜN BAKALIM”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un "Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz" sözlerine de değinen Genç, “-"Düşürebiliyorsa düşürsün bakalım. Düşürsün, lig düzelir belki. 13 sene önce de aynısını söylemişti. Düşürsün bakalım" dedi.

“SANA GELİP VURMAMIŞ Kİ”

Genç, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"İşi öyle provoke etmeye gerek yok. Burada bir olay var, devlet yargı, ele almış inceliyor ama benim şehrimi bunların üzerinden karalamaya hiçbir Allah’ın kulunun hakkı yoktur. Buna müsaade etmeyiz. Dün de etmedik, bugün de etmeyiz.

Sahaya yabancı madde atan, şiddet yapan bizim tarafımızdan da varsa cezasını çekecek zaten. Ama aynı soruşturma o sahada yerdeyken, ona tekme vuran Fenerbahçeli futbolculara da yapılacak. Biz bunu talep ediyoruz. İş hakkaniyetle soruşturulsun, ona göre hareket edilsin.

Bir tane provokatif diyelim girdi sahaya. Sana gelip vurmamış ki... Çullanmışsın üzerine dövüyorsun ve yerdeyken tekme atıyorsun. Bütün bunların soruşturulması lazım.

Tabi ki taraftarımızın bu kışkırtmalara yenik düşüp sahaya girmesi kabul edilemez. Futbol disiplinine aykırıdır. Sahaya giren seyirci gerekli maç cezalarını almalıdır, alacaktır da. Fakat sadece seyircimiz değil, kanun önünde eşitlik gereğince herkes yaptığı eylemin karşılığındaki cezayı ayrıcalık görmeksizin almalıdır. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen taraftara yumruk ve ölümcül nitelendirilebilecek şekilde tekme atan futbolcuların hakkında gerekli soruşturma başlatılarak en ağır cezanın alınması noktasında yaşanan tüm süreci dikkatli bir şekilde takip edeceğiz."