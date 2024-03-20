AKP'nin Trabzon adayından skandal sözler: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp'
AKP Trabzon Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor dedi.
AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, olaylı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Genç, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA'nın sitesinde 'şikeci kulüp' olarak yer aldığını söyledi.
Genç'in açıklamaları şu şekilde:
"UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?"
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