AKRA Gran Fondo’da 10 ülkeden 500 sporcu yer alacak
Amatör yol bisikletçilerinin vazgeçilmezi AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da 10 ülkeden 500 sporcu yer alacak.
Antalya Valiliği himayesinde AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 7’nci kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Kemer’in eşsiz güzelliklerinde 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
Türkiye’nin önemli bisiklet destinasyonlarından Antalya’nın Kemer ilçesinde “Pedallar döner, dostluk büyür” sloganı ile düzenlenecek organizasyon, amatör yol bisikletçilerine unutulmaz bir yarış imkanı sunacak. Ulusal ve uluslararası birçok sporcuyu bir araya getirecek AKRA Gran Fondo’da sporcular iyilik ve dostluğa pedal basacaklar.
2 AYRI PARKURDA KOŞULACAK
Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleşecek.
AKRA Gran Fondo, 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun “AKRA” parkuru ve 537 metreden fazla tırmanışa sahip 49 kilometrelik “AG Tohum” parkuru katılımcıların beğenisini toplamaya devam edecek. Yarış, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sona erecek.
AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık, Rusya, Mısır, Kazakistan, Belçika, Danimarka, Almanya ve Ukrayna’dan 500 sporcu dostluk için pedal basacak.
AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kemer Belediyesi destekleriyle koşulacak. AKRA Hotels ana sponsorluğundaki yarış, AG Tohum, Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport, Diana Travel’in co-sponsorluğu, Yaşam Hastaneleri’nin sağlık sponsorluğu ve Shimano ve Salcano destekleri ile düzenlenecek.
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